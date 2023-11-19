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11:17 (мск), источник: Sport24

Впервые в истории Формулы-1 пилоты «Ред Булл» заняли первые два места в личном зачете

По результатам Гран-при Лас-Вегаса пилот «Ред Булл» Серхио Перес обеспечил себе второе место в личном зачете пилотов Формулы-1 сезона 2023 года.

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Источник: AFP 2023

«Ред Булл» впервые в истории занял первые две позиции в чемпионате.

Напомним, что чемпионом в нынешнем сезоне стал Макс Ферстаппен, выигравший титул третий раз подряд.

Перес впервые в своей карьере стал вице-чемпионом Формулы-1.

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