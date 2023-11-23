7 причин смотреть финальный Гран-при Формулы-1. Интриг всё ещё полно

В ближайшие выходные мы попрощаемся с Формулой-1 до следующей весны — в Абу-Даби пройдёт финальный этап сезона. На первый взгляд может показаться, что предстоящий гоночный уикенд уже не несёт собой какого-либо турнирного значения, ведь титулы давно распределены. Однако в чемпионате осталось несколько нерешённых вопросов. Представляем вашему вниманию семь главных интриг Гран-при Абу-Даби.

«Феррари» или «Мерседес»? Какая команда станет лучшей из остальных?

Развернувшаяся между четырьмя командами борьба за статус второй силы пелотона стала одним из немногих явлений, хоть немного скрасивших скучный сезон. Эффектнее всех в этом сражении показали себя «Астон Мартин» и «Макларен»: Фернандо Алонсо выдал серию из пяти подиумов в первых шести гонках, а команда из Уокинга, напротив, прибавила во второй половине чемпионата после провального начала сезона.

Что же до «Феррари» и «Мерседеса», то эти две команды не могут похвастаться столь яркими отрезками, но зато «Скудерии» и «Серебряным стрелам» удалось избежать столь же серьёзных спадов. По дистанции сезона «Феррари» и «Мерседес» прошли куда стабильнее, нежели «оранжевые» и «зелёные», что и позволило им остаться единственными претендентами на вторую строчку командного зачёта.

В преддверии финального этапа второе место занимает «Мерседес» — «Феррари» отстаёт всего лишь на четыре очка. Фаворитом этого сражения видится немецкая команда. В пользу «Серебряных стрел» говорит требовательный к шинам характер трассы «Яс Марина» (с чем у «Скудерии» проблемы), а также старый двигатель на машине Сайнса (установили после инцидента с канализационным люком в Лас-Вегасе) — ещё во время прошлой гонки Карлоса предупреждали о риске схода. Впрочем, в отдельно взятой гонке произойти может всякое, поэтому заранее отдавать серебро «Мерседесу» явно не стоит.

«Астон Мартин» или «Макларен»? Кто займёт четвёртое место в Кубке конструкторов

В начале сезона борьбу «Макларена» и «Астон Мартин» в принципе было трудно вообразить: после девятого этапа команда Лоуренса Стролла опережала «оранжевых» на 146 очков! В дальнейшем положение дел изменится кардинально: у «Макларена» эффективно заработают новинки, а вот «Астон Мартин», напротив, провалит гонку обновлений.

За четыре этапа до финиша сезона «оранжевые» пройдут команду Лоуренса Стролла в командном зачёте и пойдут в отрыв, но провал «Макларена» в Лас-Вегасе позволил «Астон Мартин» немного подобраться к сопернику — сегодня две команды разделяют всего лишь 11 очков.

Что для «Макларена», что для «Астон Мартин» четвёртое место станет хорошим результатом, учитывая, с какими трудностями командам пришлось столкнуться в этом году.

Побьёт ли Ферстаппен очередной рекорд?

В этом году Макс Ферстаппен переписал не один рекорд, а по итогам гонки в Абу-Даби он может записать в свой актив ещё одно достижение. Голландский пилот ни много ни мало претендует на звание самого доминирующего чемпиона в истории Формулы-1.

Речь идёт об установленном в 1992 году рекорде Найджела Мэнселла по наибольшему отрыву от вице-чемпиона в процентном соотношении набранных очков. Большой Найдж набрал на 48,15% больше баллов, чем его напарник по «Уильямсу» Рикардо Патрезе.

Ферстаппен на данный момент опережает Переса на 276 очков — то есть на 50,3%. Чтобы перебить достижение Мэнселла, Максу достаточно завершить сезон с перевесом в 265 очков над напарником, то есть надо не проиграть в Абу-Даби больше 11 баллов. Новая статистическая победа практически в кармане у голландского пилота, но всё же стоит дождаться официальной фиксации рекорда.

Превзойдёт ли «Ред Булл» великое достижение «Макларена» времён Сенны и Проста?

В далёком 1988-м «Макларен» выиграл 15 гонок из 16 возможных, что составило 93,8% от общего количества всех Гран-при сезона. Долгое время этот рекорд казался недостижимым, но в этом году он как никогда близок к своему падению. Потенциальный триумф на «Яс Марине» станет для «Ред Булл» 21-м в сезоне, что в переводе на проценты составит 95,5% побед за сезон. В случае же поражения «быки» остановятся на отметке 90,9%, что тоже неплохо, но всё же не рекорд.

Алонсо, Сайнс, Норрис и Леклер — кто из них займёт четвёртое место в личном зачёте?

На первый взгляд сражение за четвёртое место личного зачёта не имеет какого-либо принципиального значения, однако несколько интересных подтекстов в нём всё же можно найти.

Первое, что привлекает внимание — битва двух испанцев Карлоса Сайнса и Фернандо Алонсо. В преддверии Гран-при Абу-Даби два соотечественника имеют абсолютно одинаковое количество очков (200) — Сайнс впереди по дополнительным показателям.

На пять очков от двух испанцев отстаёт Ландо Норрис, который при удачном исходе может показать лучший результат в карьере — ранее выше шестой позиции по итогам сезона он не поднимался. Нельзя списывать со счетов и Шарля Леклера — напарнику он уступает 12 очков. Сайнс принёс «Скудерии» единственную победу в чемпионате, поэтому, завершив сезон впереди напарника, Леклер сможет несколько выправить своё положение во внутрикомандном сражении.

Станет ли «Хаас» худшей командой чемпионата?

После относительно обнадёживающего сезона-2022 (особенно первой его части) «Хаас» снова скатился в конец пелотона. Неудачная концепция болида, ставшая причиной заоблачного расхода резины, перечеркнула какие-либо амбиции американской конюшни в этом году. Лишь на пяти (из 22) этапах «Хаасу» удавалось набрать очки — худший результат среди всех команд.

В преддверии финала сезона коллектив Гюнтера Штайнера занимает последнюю строчку командного зачёта. В распоряжении «Хааса» есть ровно один Гран-при, чтобы откреститься от позорного статуса худшей команды сезона. От идущей на девятом месте «Альфа Ромео» американская конюшня отстаёт на четыре балла. Учитывая темп «Хааса», набрать хоть какие-то очки Хюлькенбергу и Магнуссену будет крайне непросто, но другой возможности выправить своё положение у команды Гюнтера Штайнера в этом году уже не будет.

Бонус. Борьба за титул в Формуле-2: три претендента — все «академики» команд Формулы-1

В эти выходные на трассе «Яс Марина» состоится не только финал сезона «Королевских гонок» — заключительный этап пройдёт и в чемпионате Формулы-2. И по части турнирного значения заезды главной юниорской серии планеты стоят куда выше, нежели Гран-при «Королевских гонок», ведь в Формуле-2 ни много ни мало решится судьба чемпионского титула.

На победу в чемпионате претендуют три пилота — протеже «Альфа Ромео» («Заубера») Тео Пуршер, «академик» «Мерседеса» Фредерик Вести и член юниорской программы «Ред Булл» Аюму Иваса. Главным фаворитом чемпионской гонки видится лидер личного зачёта Пуршер, который опережает Вести на 25 очков, а Ивасу — на 39.

Отрывы внушительные, но и за этап Ф-2 разыгрывается немало очков — при максимальном результате можно набрать 39 баллов. Прибавим сюда хаотичный характер младших «формул», а также нестабильность Пуршера (в этом сезоне совершил много глупых ошибок) и на выходе получим вполне интригующее сражение за титул.