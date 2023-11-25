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19:14 (мск), источник: ТАСС

Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Абу-Даби «Формулы-1»

Второе место занял монегаск Шарль Леклер из «Феррари», тройку лучших замкнул австралиец Оскар Пиастри из «Макларена».

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Источник: Reuters

ТАСС, 25 ноября. Нидерландский пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал победителем квалификации Гран-при Абу-Даби чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» сезона 2023 года.

Второе место занял монегаск Шарль Леклер из «Феррари», тройку лучших замкнул австралиец Оскар Пиастри из «Макларена».

Гонка состоится в воскресенье и начнется в 16:00 мск. Она станет заключительной в нынешнем сезоне.

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