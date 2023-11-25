Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Абу-Даби «Формулы-1»
Второе место занял монегаск Шарль Леклер из «Феррари», тройку лучших замкнул австралиец Оскар Пиастри из «Макларена».
Второе место занял монегаск Шарль Леклер из «Феррари», тройку лучших замкнул австралиец Оскар Пиастри из «Макларена».
ТАСС, 25 ноября. Нидерландский пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал победителем квалификации Гран-при Абу-Даби чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» сезона 2023 года.
Второе место занял монегаск Шарль Леклер из «Феррари», тройку лучших замкнул австралиец Оскар Пиастри из «Макларена».
Гонка состоится в воскресенье и начнется в 16:00 мск. Она станет заключительной в нынешнем сезоне.