Бывший пилот «Формулы-1» сравнил электромобиль с резиновой женщиной

Поляк признался, что не следит за этими соревнованиями, а также сравнил гонки на электромобилях с сексом с резиновой женщиной. «Я считаю, что настоящая гоночная машина должна быть громкой и пахнуть бензином», — отметил Кубица.

Гонщик также рассказал, что ему поступали предложения из «Формулы-Е». «Причем некоторые из них были достаточно серьезными в финансовом плане. Но я всегда отказывался», — заявил Кубица.