«Хаас» объявил об уходе Гюнтера Штайнера

«Очень рад возможности возглавить команду “Хаас Ф-1”. Я заинтересован в её успехе, учитывая, что я работаю в ней с её дебюта в 2016 году. С нетерпением ожидаю возможности возглавить нашу программу и убедиться в том, что мы сможем выстроить структуру, которая обеспечит лучшие результаты.



Наша компания сосредоточена на производительности. Очевидно, в последнее время мы не были конкурентоспособны, и это разочарование. Мы получаем потрясающую поддержку со стороны Джина Хааса и других партнёров и хотим ответить на их энтузиазм, дав результат. У нас отличная команда, и вместе мы сможем достичь того, на что способны», — прокомментировал анонс Комацу.