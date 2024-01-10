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20:26 (мск), источник: Чемпионат.com

«Хаас» объявил об уходе Гюнтера Штайнера

Команда Формулы-1 «Хаас» официально объявила об уходе главы Гюнтера Штайнера после 10 лет работы.

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Источник: AFP 2023

Новым руководителем стал японский специалист Аяо Комацу.

«Очень рад возможности возглавить команду “Хаас Ф-1”. Я заинтересован в её успехе, учитывая, что я работаю в ней с её дебюта в 2016 году. С нетерпением ожидаю возможности возглавить нашу программу и убедиться в том, что мы сможем выстроить структуру, которая обеспечит лучшие результаты.

Наша компания сосредоточена на производительности. Очевидно, в последнее время мы не были конкурентоспособны, и это разочарование. Мы получаем потрясающую поддержку со стороны Джина Хааса и других партнёров и хотим ответить на их энтузиазм, дав результат. У нас отличная команда, и вместе мы сможем достичь того, на что способны», — прокомментировал анонс Комацу.

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