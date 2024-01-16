Источник: Михаэль Шумахер может посетить свадьбу своей дочери

По информации источника, Джина-Мария выйдет замуж за своего избранника Яна Бетке летом 2024 года. Церемония пройдёт на Мальорке (Испания) и станет первым мероприятием на котором будет присутствовать Михаэль со времени получения травмы в 2013 году.

Считается, что проведение торжества в особняке семьи Шумахеров на Мальорке означает присутствие на нём легендарного гонщика. По данным многих СМИ именно там обычно находится Михаэль.

Сообщается, что на мероприятии будет усиленная охрана с целью не допустить туда посторонних.