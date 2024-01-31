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31 января, источник: Спорт РИА Новости

«Формула-1» отклонила заявку Andretti на вступление в чемпионат

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Руководство «Формулы-1» отклонила заявку американской команды Andretti Formula Racing в качестве кандидата на вступление в чемпионат в 2025 году.

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Источник: AP 2023

Ранее Международная автомобильная федерация (FIA) одобрила заявку Andretti на вступление в «Формулу-1». Она оставалась единственным кандидатом, отвечающим критериям FIA, из четырех команд, подавших официальные заявки. Окончательное решение оставалось за руководством «Формулы-1».

«В процессе оценки было установлено, что присутствие 11-й команды само по себе не добавит ценности чемпионату. Самый важный способ, которым новый участник может принести пользу, — это быть конкурентоспособным. Но мы не верим, что заявитель станет конкурентным участником», — говорится в заявлении «Формулы-1», которое приводит Autosport.

Отмечается, что ситуация может измениться в случае альянса Andretti с Cadillac, возможно, уже в 2028 году.

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