«Формула-1» отклонила заявку Andretti на вступление в чемпионат

Ранее Международная автомобильная федерация (FIA) одобрила заявку Andretti на вступление в «Формулу-1». Она оставалась единственным кандидатом, отвечающим критериям FIA, из четырех команд, подавших официальные заявки. Окончательное решение оставалось за руководством «Формулы-1».

«В процессе оценки было установлено, что присутствие 11-й команды само по себе не добавит ценности чемпионату. Самый важный способ, которым новый участник может принести пользу, — это быть конкурентоспособным. Но мы не верим, что заявитель станет конкурентным участником», — говорится в заявлении «Формулы-1», которое приводит Autosport.