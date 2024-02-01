Последний шанс. Хэмилтон идет в «Феррари» за рекордным титулом

Сенсацией в четверг прозвучала новость о том, что семикратный чемпион мира «Формулы-1» Льюис Хэмилтон собирается покинуть «Мерседес» и подписать контракт с «Феррари». Сомнений, в чем цель этого перехода, нет — рекордный титул, который британец хочет завоевать под занавес карьеры.

По сведениям многочисленных источников, в том числе сайта Motorsport.com, переговоры Скудерии и британского гонщика находятся на завершающей стадии. Официального объявления можно ожидать в ближайшие дни.

Ранее неоднократно сообщалось, что «Феррари» проявляла интерес к Хэмилтону. Однако Льюис отклонял все предложения, и, в общем-то, понятно почему. Если всё получается с «Мерседесом» — зачем что-то менять? На протяжении девяти лет в «серебряных стрелах» британец завоевал шесть титулов чемпиона мира. Еще дважды становился вторым. Результат более чем убедительный.

Однако в последние два года в отлаженном, как часы, немецком механизме что-то сбилось. А именно — инженеры команды затратили слишком долгое время на адаптацию машины к изменениям в техническом регламенте, связанным с появлением так называемого «граунд-эффекта». И это напрямую сказалось на результатах. В 2022 году Хэмилтон пришел к финишу сезона лишь шестым, а в 2023-м — третьим. Но без каких-либо шансов реальной борьбы с доминированием «Ред Булла» и ведущего пилота этой команды Макса Ферстаппена.

В прошлом году Хэмилтон подписал контракт с «Мерседесом» на 2024 и 2025 годы, но сейчас появилась информация, что вторая часть соглашения была только опционной. Если это так, британец сможет присоединиться к «Феррари» через сезон.

Еще совсем недавно казалось, что британец собирается завершить карьеру именно в «Мерседесе». Сам пилот заявлял в прошлом сезоне, что не сомневается в способности вернуться в топ.

«Мы там были раньше, как команда, к нам приходят новые люди, у нас остаются наши ценности, я вижу, с каким фокусом все работают», — отметил Хэмилтон, комментируя свои перспективы в команде, с которой он шесть раз завоевывал чемпионский трофей (самый первый был в «Макларене»).

Любопытно, что Хэмилтон еще не перешел в «Феррари», а Скудерия уже получила от этого выгоду. Акции «Феррари» на Нью-Йоркской бирже на почве сенсационного трансфера выросли на 10%. В среду одна акция «Феррари» стоила без малого 347 долларов, а вскоре после открытия биржи в четверг взлетела в цене до 384 долларов. Это дало компании рыночную капитализацию примерно в 69 с небольшим миллиардов долларов — в то время как сутки назад этот показатель составлял 62,4 миллиарда.

Впрочем, станет ли выгодным переход в «Феррари» для самого Хэмилтона — большой вопрос. Скудерия, точно так же как и «Мерседес», с трудом приспосабливалась к новому регламенту. Например, в прошлом сезоне команда из Маранелло уступила в Кубке конструкторов как «Ред Буллу», так и самим «серебряным стрелам». А последним гонщиком «Феррари», завоевавшим чемпионский титул, был финн Кими Райкконен в далеком уже 2007 году.

Зачем же тогда британец решился на этот трансфер (а о том, что это свершившийся факт, говорят инсайдеры — по их сведениям, руководители «Мерседеса» уже объявили сотрудникам об уходе Льюиса)? Ответ очевиден — Хэмилтон все-таки не верит в правильность пути, которым идет его нынешняя команда. Хотя «Мерседес» в нынешнем сезоне решился на кардинальные изменения и собирается представить совершенно новый болид. Но семикратного чемпиона мира он, по-видимому, не вдохновил. Любое обновление, как известно, начинает работать не сразу, а Хэмилтону в январе исполнилось 39 лет. Времени на завоевание рекордного, восьмого титула осталось немного.

Конечно, переход в «Феррари» — это риск и никаких гарантий. Даже за статус номера один в команде Хэмилтону придется бороться — ведь его напарником станет Шарль Леклер, подписавший на днях новое долгосрочное соглашение со Скудерией. Но как минимум Льюис придет в коллектив, где кое-кто ему знаком с давних времен. Речь о руководителе гоночной команды Фредерике Вассёре, с которым британец работал еще на заре своей карьеры. Собственно, Вассёр не раз признавался, что до сих пор регулярно общается с Хэмилтоном, так что нетрудно догадаться, кто стоит за этим переходом.

По информации издания The Independent, Хэмилтон, сообщая руководителю «Мерседеса» Тото Вольффу о предстоящем уходе, объяснил это очень просто — хочет попробовать что-то новое. И это, возможно, совершенно исчерпывающая формулировка. Чтобы выиграть в лотерею, нужно как минимум купить билет. Льюис это сделал в надежде на последний шанс выиграть рекордный чемпионский титул. И если у него это получится, красивее истории будет трудно придумать.