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22:09 (мск), источник: Чемпионат.com

«Мерседес» объявил об уходе Льюиса Хэмилтона после 2024 года

Немецкая команда Формулы-1 «Мерседес» и Льюис Хэмилтон расстанутся в конце сезона 2024 года.

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Источник: Reuters

Об этом информирует пресс-служба гоночного коллектива.

Сообщается, что Льюис активировал соответствующую опцию в контракте.

Ранее сообщалось, что в 2025 году Хэмилтон присоединится к итальянской команде «Феррари».

Хэмилтон выступает в составе «Мерседеса» с 2013 года, за это время он завоевал с командой шесть чемпионских титулов в «Королевских гонках». Ещё один титул он завоевал с «Маклареном». В сезоне Формулы-1 2023 года Хэмилтон занял третье место в общем зачёте пилотов, набрав 234 очка. Чемпионом стал Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл» (575 баллов). Второй результат завоевал напарник Ферстаппена Серхио Перес (285 очков).

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