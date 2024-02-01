«Мерседес» объявил об уходе Льюиса Хэмилтона после 2024 года
Немецкая команда Формулы-1 «Мерседес» и Льюис Хэмилтон расстанутся в конце сезона 2024 года.
Немецкая команда Формулы-1 «Мерседес» и Льюис Хэмилтон расстанутся в конце сезона 2024 года.
Об этом информирует пресс-служба гоночного коллектива.
Сообщается, что Льюис активировал соответствующую опцию в контракте.
Ранее сообщалось, что в 2025 году Хэмилтон присоединится к итальянской команде «Феррари».
Хэмилтон выступает в составе «Мерседеса» с 2013 года, за это время он завоевал с командой шесть чемпионских титулов в «Королевских гонках». Ещё один титул он завоевал с «Маклареном». В сезоне Формулы-1 2023 года Хэмилтон занял третье место в общем зачёте пилотов, набрав 234 очка. Чемпионом стал Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл» (575 баллов). Второй результат завоевал напарник Ферстаппена Серхио Перес (285 очков).