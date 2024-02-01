Тото Вольф сделал первое заявление по поводу ухода Хэмилтона из «Мерседеса»

«С точки зрения взаимодействия команды и пилота наши отношения с Льюисом стали самыми успешными в истории спорта, и мы можем с гордостью оглядываться назад. Льюис всегда будет важной частью в истории “Мерседеса”. Однако мы знали, что в какой-то момент нашему партнёрству придёт конец. И вот этот день настал. Мы принимаем решение Льюиса бросить себе новый вызов. На данный момент у нас впереди ещё один сезон, и мы сосредоточены на том, чтобы участвовать в гонках и показать сильное выступление в 2024 году», — приводит слова Вольфа пресс-служба «Мерседеса».