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22:32 (мск), источник: Чемпионат.com

«Сейчас правильный момент». Хэмилтон прокомментировал решение уйти из «Мерседеса»

Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон прокомментировал решение покинуть «Мерседес» по окончании сезона-2024.

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Источник: Reuters

«Я провёл с этой командой 11 потрясающих лет, и я так горд тем, чего мы добились вместе. “Мерседес” был частью моей жизни с 13 лет. Это место, где я вырос, так что решение уйти было одним из сложнейших, что мне приходилось когда-либо принимать. Но сейчас для меня правильный момент, чтобы сделать этот шаг, и я предвкушаю новый вызов.

Я буду всегда благодарен за невероятную поддержку со стороны семьи “Мерседеса”, особенно Тото за его дружбу и руководство, и я хочу, чтобы мы закончили на мажорной ноте. Я на сто процентов посвящён тому, чтобы выдать максимум в наступающем сезоне и сделать мой последний год с “Серебряными стрелами” запоминающимся», — приводит слова Хэмилтона пресс-служба «Мерседеса».

Ожидается, что в скором времени будет объявлено о контракте Льюиса с «Феррари», где он заменит Карлоса Сайнса.

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