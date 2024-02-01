«Сейчас правильный момент». Хэмилтон прокомментировал решение уйти из «Мерседеса»

«Я провёл с этой командой 11 потрясающих лет, и я так горд тем, чего мы добились вместе. “Мерседес” был частью моей жизни с 13 лет. Это место, где я вырос, так что решение уйти было одним из сложнейших, что мне приходилось когда-либо принимать. Но сейчас для меня правильный момент, чтобы сделать этот шаг, и я предвкушаю новый вызов.



Я буду всегда благодарен за невероятную поддержку со стороны семьи “Мерседеса”, особенно Тото за его дружбу и руководство, и я хочу, чтобы мы закончили на мажорной ноте. Я на сто процентов посвящён тому, чтобы выдать максимум в наступающем сезоне и сделать мой последний год с “Серебряными стрелами” запоминающимся», — приводит слова Хэмилтона пресс-служба «Мерседеса».