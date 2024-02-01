Сайнс-младший объявил об уходе из «Феррари»

В четверг было объявлено о том, что семикратный чемпион «Формулы-1» британец Льюис Хэмилтон из «Мерседеса» присоединится к «Феррари» с 2025 года.

«В свете сегодняшних новостей — мы с “Феррари” расстанемся в конце 2024 года. Впереди у нас еще долгий сезон, и я сделаю все возможное для команды и ее болельщиков по всему миру. Новости о моем будущем будут объявлены в надлежащее время», — написал Сайнс в соцсети Х.