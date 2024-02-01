Сайнс-младший объявил об уходе из «Феррари»
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Испанец Карлос Сайнс — младший объявил об уходе из команды «Формулы-1» «Феррари» по окончании 2024 года.
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Испанец Карлос Сайнс — младший объявил об уходе из команды «Формулы-1» «Феррари» по окончании 2024 года.
В четверг было объявлено о том, что семикратный чемпион «Формулы-1» британец Льюис Хэмилтон из «Мерседеса» присоединится к «Феррари» с 2025 года.
«В свете сегодняшних новостей — мы с “Феррари” расстанемся в конце 2024 года. Впереди у нас еще долгий сезон, и я сделаю все возможное для команды и ее болельщиков по всему миру. Новости о моем будущем будут объявлены в надлежащее время», — написал Сайнс в соцсети Х.
Ранее сообщалось, что в качестве вариантов продолжения карьеры Сайнса рассматриваются переход в «Заубер», который с 2026 года перейдет под руководство «Ауди», а также «Мерседес».