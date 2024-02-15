«Ред Булл» представил болид на новый сезон Формулы-1
Команда «Ред Булл» представила болид на сезон-2024 Формулы-1.
Команда «Ред Булл» представила болид на сезон-2024 Формулы-1.
Машина получила название RB20.
В следующем сезоне выступать за действующих чемпионов серии продолжат Макс Ферстаппен и Серхио Перес.
Первый этап нового сезона, Гран-при Бахрейна, пройдет 2 марта.
Ферстаппен становился чемпионом Формулы-1 трижды подряд с 2021 года, а «Ред Булл» выиграл Кубок конструкторов в 2022-м и 2023-м годах.