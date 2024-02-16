Ферстаппен считает, что Хэмилтона ждет неловкий последний сезон в «Мерседесе»

ТАСС, 16 февраля. Семикратного чемпиона мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» британца Льюиса Хэмилтона ожидает неловкий последний сезон в команде «Мерседес» из-за раннего объявления о переходе в «Феррари». Такое мнение высказал действующий чемпион мира нидерландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, комментарий которого приводит агентство Reuters.

По окончании сезона-2024 Хэмилтон перейдет в «Феррари», гонщик заключил многолетний контракт с итальянской командой. После предстоящего сезона «Феррари» покинет испанский пилот Карлос Сайнс — младший.

«Объявлять о чем-то столь важном в начале сезона, вероятно, немного странно. Я думаю, он будет чувствовать себя неловко по ходу сезона в сложившейся ситуации. Несмотря на то что вы добились больших успехов вместе как команда, вы больше не можете участвовать во всем, тебя могут не посвящать во все дела команды, вы больше не сможете участвовать в некоторых встречах. В “Формуле-1” это нормально, хотя, наверное, и немного странно. Но вы достаточно профессиональны, чтобы справиться с этим», — сказал Ферстаппен.

Нидерландец выразил надежду на то, что у Хэмилтона получится показывать хорошие результаты в новой команде. «Знаете, если он доволен этим ходом, я думаю, это будет выглядеть круто, и, конечно, я надеюсь, что для них это будет успех, но вы не знаете, как все сложится», — приводит комментарий нидерландца пресс-служба «Формулы-1».