Ферстаппен опять чемпион? «Ред Булл» не заметил соперников на старте тестов Ф-1

В Бахрейне состоялся первый день предсезонных тестов Формулы-1 2024 года. Заезды прошли без каких-либо серьёзных проблем, а у команд была возможность проверить свои новые машины в условиях, максимально приближенных к Гран-при. Главные моменты — в обзоре «Чемпионата».

У «Ред Булл» двойные воздуховоды

В Бахрейне паддок наконец увидел все детали боковых понтонов «Ред Булл», и выяснилось что в них два отверстия для воздуха — горизонтальное и вертикальное. Какие из них используются для охлаждения, а какие играют роль воздуховодов, пока до конца не ясно. Внешне концепция компактных сайдподов RB20 напоминает «зироподы» «Мерседеса», однако вертикальные инлеты у болида Ньюи намного тоньше, чем были у немецкой команды. Кроме того, у RB20 есть дополнительные отверстия по бокам кокпита. Как именно всё это работает, знает пока лишь Эдриан Ньюи!

Каких-либо проблем в связи с необычным решением к данному моменту у команды не возникло: Макс Ферстаппен проехал за день 142 круга (больше только у «Хааса» — Хюлькенберг и Магнуссен на двоих намотали 147) и показал лучшее время 1:31.344. Это время позволило бы голландцу пройти в Q2 в Бахрейне в прошлом году. Все остальные уступили по меньшей мере 1,1 секунды. Что ж, пока всё выглядит так, что Макс вновь легко станет чемпионом.

Ближе всех пока «Макларен»

Второе время по итогам дня осталось за Норрисом. Ландо сменил Пиастри после обеда и какое-то время нервно наблюдал за тем, как механики что-то чинят в машине. Впрочем, всё обошлось, британец опередил всех, кроме Ферстаппена, и проехал неплохие 72 круга (всего у «Макларена» 129). Тройку лидеров замкнул Карлос Сайнс, который уступил Норрису ровно десятую. Пока расстановка сил напоминает ту, что была в конце 2023-го.

А вот четвёртой по скорости машиной неожиданно оказалась «РБ», причём Норрису Даниэль Риккардо проиграл чуть более десятой, а Сайнсу — 0,015 секунды. Неплохим пятым временем может похвастаться Пьер Гасли — «Альпин» пока быстрее «Астон Мартин» и «Стейка» (он же «Кик-Заубер»). Впрочем, говорить о скорости на одном быстром круге пока рано — все пилоты свои лучшие попытки совершили на «медиуме», а квалификационные попытки будут позже.

Поломки «Мерседеса» и «Уильямса»

Немецкая команда пока не блещет. Джордж Расселл показал 12-е время, а в сводном «командном зачёте» первого дня «Мерседес» на предпоследней строчке. Но куда более тревожит то, что в утренней части инженеры потеряли около часа из-за проблем с гибридной частью силовой установки. Пока W15 не может похвастаться ни скоростью, ни надёжностью. Впрочем, Джордж проехал за день 121 круг — и это вдвое больше, чем гонщики «Уильямса».

Под занавес утренней части Алекс Албон остановился на обочине, а после обеда едва не встал Логан Сарджент. Американец ошибся в 9−10-м поворотах, проехал быстрый круг, но затем на минимально возможной скорости вернул машину в боксы. Инженеры подозревают проблемы с приводом, а Логан в общей сложности проехал немногим более 20 кругов.

Ещё два дня впереди

Тесты в Бахрейне продолжатся в следующие два дня и завершатся в пятницу, 23 февраля. Эти три дня — единственная возможность протестировать машины и проверить на реальной трассе отдельные решения, ведь уже 29 февраля здесь пройдут свободные заезды перед первым этапом чемпионата мира 2024 года.