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15:14 (мск), источник: Чемпионат.com

Алексей Попов жёстко раскритиковал Мика Шумахера

Российский комментатор Формулы-1 Алексей Попов высказал категоричное мнение о резервном пилоте «Мерседеса», немце Мике Шумахере.

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Источник: AFP 2023

«Он никуда не поедет. Слушайте, за всю историю Prema [в молодёжных сериях] лишь один гонщик выступал за эту команду шесть лет: два сезона в Ф-4, два — в Ф-3 и два — в Ф-2! Всё это с таким режимом благоприятствования, которого никогда ни у кого не было.

При этом пришёл Леклер и с первого года стал чемпионом Ф-2, потом Расселл, Пиастри — тоже с первого года, бам! А вот это вымучивание, потому что ты внешне похож на отца… Да, похож! Да, ты хороший, вежливый парень! Но папа твой ведь не был хорошим и вежливым — вот чего многие не понимают. Папа боролся и шёл, бился! А тут у тебя две мамы — Коринна и Сабина [Кем — менеджер Мика], которые решают, с кем тебе фотографироваться, а с кем — нет. Так чемпионами не становятся.

Ты просто хороший, мягкий парень, весь такой… Ну нет, нет! Я ничего против не имею. Мы приходили в “Хаас” на интервью к Никите [Мазепину] и постоянно наблюдали, как выходит Сабина и показывает Мику, с кем общаться. Понимаете, он рта не может раскрыть. Ну хорош, ты уже в Формуле 1! Ты чего? При этом всё продолжается: “Сейчас Мик проедет и всем покажет”. Кому и что он покажет?»— сказал Попов в эфире стрима в сообществе «Гаснут огни» во ВКонтакте.

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