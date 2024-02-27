«Пришло время раскрыть карты». Глава «Феррари» — о старте сезона-2024
Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр поделился мыслями в преддверии старта сезона-2024 в Формуле-1.
Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр поделился мыслями в преддверии старта сезона-2024 в Формуле-1.
"После того как SF-24 преодолел семь гоночных дистанций во время тестов, наконец-то пришло время раскрыть карты. Начиная с первых тренировок, мы начнём понимать истинную расстановку сил, увидим результаты работы, которую проделали мы и другие команды.
Шарль и Карлос чувствовали себя комфортно за рулём SF-24. Именно этого мы и хотели при проектировании болида. Нам будут противостоять сильные соперники. Я хочу, чтобы мы выступили так же хорошо, как и на заключительных стадиях прошлого сезона.
Мы не должны бояться риска, если верим, что смелое решение может изменить ситуацию в нужную для нас сторону. Машина выглядит конкурентоспособной, Шарль и Карлос в отличной форме, мы все сосредоточены и полны решимости добиться хорошего результата«, — приводит слова Вассёра официальный сайт “Феррари”.