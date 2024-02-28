Подозреваемый в домогательстве глава «Ред Булл» поехал на Гран-при Бахрейна
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Руководитель команды «Формулы-1» «Ред Булл» Кристиан Хорнер отправился с командой на Гран-при Бахрейна, сообщает Motorsport.
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Руководитель команды «Формулы-1» «Ред Булл» Кристиан Хорнер отправился с командой на Гран-при Бахрейна, сообщает Motorsport.
Стартовый этап нового сезона «Формулы-1» пройдет с 29 февраля по 2 марта. Ситуация с руководителем «Ред Булл» остается неопределенной, он продолжает выполнять свои обязанности. 15 февраля Хорнер посетил презентацию нового болида «Ред Булл».
Ранее газета De Telegraaf сообщила, что одна из сотрудниц команды обвинила главу «Ред Булл» в неподобающем поведении. Отмечалось, что расследование сосредоточено на обеспокоенности сотрудницы по поводу жесткого режима работы Хорнера и не связано с какими-либо сексуальными нарушениями с его стороны.
Также De Telegraaf опубликовала материал, в котором утверждается, что обвинения включают в себя домогательства. Источник утверждает, что глава «Ред Булл» отправлял подчиненной сообщения сексуального характера. В ответ Хорнер подал на издание в суд.
Хорнеру 50 лет. Он занимает должность руководителя «Ред Булл» с момента основания команды в 2005 году. За 19 лет работы он привел команду к шести Кубкам конструкторов. Пилоты «Ред Булл» семь раз становились чемпионами «Формулы-1».