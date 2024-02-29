В Бахрейне стартует новый сезон «Формулы-1»

Межсезонье получилось достаточно насыщенным на события. Сперва всех потрясло объявление о переходе семикратного чемпиона мира британца Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса» в «Феррари», правда произойдет это только в следующем году. Подобные громкие трансферы в «Формуле-1» случаются нечасто, поэтому данная тема широко обсуждалась как в СМИ, так и среди болельщиков. Затем же на первые полосы изданий вышел скандал в «Ред Булл» — одна из сотрудниц команды обвинила ее руководителя Кристиана Хорнера в непристойном поведении. Концерн провел внутреннее расследование, по результатам которого было принято решение оправдать специалиста.

На фоне этих событий трехдневные тесты в Бахрейне прошли достаточно буднично. По их завершении все эксперты сошлись во мнении, что в предстоящем сезоне вновь не будет равных «Ред Булл» и ее лидеру Максу Ферстаппену. Нидерландец практически наверняка возьмет четвертый чемпионский титул и с большой долей вероятности будет переписывать собственные же рекорды, установленные в прошлом сезоне. В напарниках у него по-прежнему остается мексиканец Серхио Перес, который получил немало критики в 2023 году и будет изо всех сил стараться доказать свою состоятельность, чтобы сохранить место в команде на следующий год.

Гонщики «Феррари» монегаск Шарль Леклер и испанец Карлос Сайнс — младший, который уступит свое место Хэмилтону в 2025 году, стали лучшими в сводной таблице тестов, однако это время было показано на самом мягком комплекте шин, тогда как пилоты «Ред Булл» свои лучшие круги проехали на шинах составом жестче. В прошлом сезоне Сайнс стал единственным пилотом, которому удалось выиграть гонку, помимо Ферстаппена и Переса. Примерно на одном уровне с итальянской командой находится «Мерседес» с Хэмилтоном и британцем Джорджем Расселлом в составе. Оба пилота отмечают, что их болиды стали заметно лучше управляться по сравнению с прошлым годом, но о борьбе с «Ред Булл» говорят скептически.

Борьбу «Феррари» и «Мерседесу» за места на подиуме вновь навяжут «Астон Мартин», за которую продолжат выступать двукратный чемпион мира испанец Фернандо Алонсо и сын владельца команды канадец Лэнс Стролл, и «Макларен» в составе британца Ландо Норриса и австралийца Оскара Пиастри. Правда «Макларен» занял предпоследнее место на тестах по количеству пройденных кругов, поэтому на первых этапах может столкнуться с определенными сложностями. Уверенно на тестах смотрелись Visa Cash App RB (прежнее название — «Альфа Таури»), за которую поедут австралиец Даниэль Риккьярдо и японец Юки Цунода, «Уильямс» в составе таиландца Александера Албона и американца Логана Сарджента и «Стейк» (прежнее название — «Альфа Ромео») с финном Валттери Боттасом и китайцем Чжоу Гуаньюем. А вот «Альпин» в составе французов Эстебана Окона и Пьера Гасли, по мнению экспертов, будет в числе аутсайдеров наравне с «Хаасом», у которого сменился руководитель — на место Гюнтера Штайнера пришел Аяо Комацу, но остались прежние пилоты — немец Нико Хюлькенберг и датчанин Кевин Магнуссен. Предстоящий сезон начнут ровно те же пилоты, что и заканчивали предыдущий, — достаточно редкое явление для современной «Формулы-1».

Календарь

В 2024 году руководство «Формулы-1» вновь предпримет попытку провести рекордные 24 этапа — в предыдущие четыре сезона этому мешала постоянная отмена Гран-при Китая из-за пандемии коронавируса. В нынешнем году этап в Шанхае должен пройти с 19 по 21 апреля, об отмене речи пока не идет.

Первый этап чемпионата примет Бахрейн. Впервые этап в Сахире прошел в 2004 году и с тех пор не состоялся лишь раз — в 2011-м он был отменен из-за нестабильной обстановки в стране. Начиная с 2014 года гонки в Сахире проходят при искусственном освещении. Рекордсменом по победам здесь является Хэмилтон, который пять раз финишировал на первом месте. Среди действующих пилотов также побеждали Алонсо (2005, 2006, 2010), Леклер (2022) и Ферстаппен (2023). Первая часть свободных заездов Гран-при Бахрейна начнется в четверг в 14:30 мск, вторая — в 18:00 мск. В пятницу состоятся третья свободная практика (15:30 мск) и квалификация (19:00 мск). Завершится программа этапа в субботу гонкой, которая начнется в 18:00 мск.

В стартующем сезоне состоятся шесть этапов со спринтерскими гонками (заезд на 100 км). По итогам спринта очки получают первые восемь пилотов: победитель заработает восемь очков, финишировавший восьмым — одно. Спринтерские гонки пройдут на этапах в Китае, Майами (3−5 мая), Австрии (28−30 июня), США (18−20 октября), Бразилии (1−3 ноября) и Катаре (29 ноября — 1 декабря). Завершится чемпионат в Абу-Даби (6−8 декабря).