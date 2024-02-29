Макс Ферстаппен готов продолжить серию

В четверг фактически стартует новый сезон чемпионата мира «Формулы-1». В этот день в Бахрейне пройдут первые свободные заезды, в пятницу состоится квалификация, а сама гонка намечена на субботу. Главный перед стартом чемпионата вопрос ровно тот же, что всегда, — кто победит? Похоже, сенсации ждать не стоит. Лидер команды Red Bull Макс Ферстаппен должен уверенно пойти за своим четвертым подряд титулом.

Чемпионат мира 2023 года получился наиболее скучным из всех, что проводила «Формула-1» за 75 лет своего существования. В истории серии были значительные временные отрезки, отмечавшиеся тотальным доминированием того или иного гонщика. Например, казавшиеся бесконечными победы Михаэля Шумахера с 2000 по 2004 год. Или почти декада, прошедшая под знаком доминирования Mercedes (с 2014 по 2020 год Льюис Хэмилтон принес немецкой команде шесть титулов, и еще один добавил Нико Росберг). Но в сезоне 2023 года лидер команды Red Bull Макс Ферстаппен продемонстрировал совершенно новое значение термина «доминирование». Он ведь выиграл 19 из 22 состоявшихся этапов, побив по пути все рекорды эффективности за сезон.

Однако при всем уважении к таланту Ферстаппена объяснять его успехи исключительно «природной» скоростью было бы опрометчиво. Просто голландец получил в распоряжение машину, которая позволяла ему свой талант реализовать особенно ярко. Так что ключевой автор доминирования Red Bull в последние годы вовсе не Ферстаппен, а шеф-конструктор команды Эдриан Ньюи. И даже если бы у Red Bull не было Ферстаппена, чемпионом в 2023 году стал бы второй номер команды Серхио Перес. Да, он допускал кучу ошибок, кресло, в смысле место, под ним в Red Bull все еще шатается, но он мог бы, будучи реальным середняком, стать чемпионом мира, не будь Ферстаппена. Ну, а так остался только вице-чемпионом.

Собственно, ключевой вопрос межсезонья заключался в том, как команды ответят на удручающее для них доминирование Red Bull. Ответили они вполне предсказуемо, попытавшись по мере сил скопировать прошлогоднюю версию машины «быков». Технический регламент ведь по большому счету не изменился, так что такое «копирование» имело смысл. Понятно, что самое интересное в источнике копирования спрятано от сторонних взоров и о полном клонировании не может идти речи. Но совокупность визуальных данных, собранных командами в ходе наблюдения за Red Bull, все же позволяла им изобразить что-то похожее на чемпионскую машину. Так что не стоит удивляться тому, что в новом сезоне все машины так или иначе будут нести в своем облике следы, а то и крупные цитаты из супермашины Red Bull образца 2023 года. Но тут есть нюанс.

Упомянутый выше Эдриан Ньюи не просто так считается гением современной «Формулы-1» — на счету сконструированных им машин рекордные 12 побед в Кубке конструкторов. По основному образованию господин Ньюи инженер-аэродинамик. И в своей специальности он, очевидно, очень хорош. В Red Bull Эдриан Ньюи пришел в 2006 году, долго осваивался, но в 2010 году выдал совершенно невообразимый агрегат, который принес Себастьяну Феттелю четыре чемпионских титула подряд. Потом вернулась эра турбомоторов, лучше всех к ней был готов Mercedes, душивший всех мощью двигателя, так что звезда Ньюи несколько померкла. Но стоило «Формуле-1» снова поменять технический регламент и вновь вывести на первый план аэродинамику (в 2022 году снова был разрешен так называемый граунд-эффект), как вернулась эпоха доминирования машин авторства Ньюи. На такой Ферстаппен без вопросов выиграл и прошлый, и позапрошлый чемпионаты мира. И что всегда отличало Эдриана Ньюи, так это неожиданные решения, новшества, вклинивающиеся в незащищенные зоны регламента. Похоже, очередное такое на первый взгляд странное решение Ньюи выдаст и в грядущем сезоне.

Новая машина команды Red Bull, прошлогодний вариант которой все так усиленно копировали, в грядущем сезоне оказалась совсем не той, на которую копировальщики ориентировались. Забавно, но Red Bull в новом варианте очень похож на провальный Mercedes образца 2022 года. Признанная немецкой командой после двух сезонов мучений бесперспективной схема вдруг понравилась боссам Red Bull. Пару лет назад скошенные почти в ноль боковые понтоны, как считали инженеры Mercedes, должны были дать машинам больше скорости на прямых. Но принесли только ужасающее «козление», с которым долго не могли справиться, и дикую потерю скорости. Однако не стоит полагать, что Red Bull ждут те же сложности, с которыми в свое время столкнулся Mercedes, хотя представители команды и дают понять, что не удивятся, если машина вдруг начнет «козлить» на некоторых этапах.

«Они и правда адаптировали некоторые решения с нашей машины, — отметил босс команды Mercedes Тото Вольф.— Не только “нулевые” понтоны, но и крышку моторного отсека. То, что мы называли Великой стеной. Она эстетически не самая красивая, но не лишена смысла. Но ведь реальная сила — она внизу, скрыта от глаз. Это ведь машины с граунд-эффектом!».

Проекты проектами, но пока машина не выехала на трассу, понять ее реальный потенциал невозможно. У команд «Формулы-1» было мало возможностей проверить свои решения перед стартом сезона. Собственно, в Бахрейне они и оценивали эффективность своих действий зимой. Но пока так выходит, что сенсаций в борьбе за титул ждать не стоит. Гонщики Red Bull на тестах были очень убедительны.

Никак на работу команды пока не повлияла и ситуация вокруг ее босса Кристиана Хорнера. В отношении него руководством концерна Red Bull проводится проверка по заявлению некоей сотрудницы команды, заявившей «об агрессивном стиле руководства» (позже появлялись и неподтвержденные сообщения о домогательствах сексуального характера).

Так что, скорее всего, как и год назад, реальная борьба будет за звание второго после Ферстаппена. Впрочем, и тут список претендентов ограниченный. В него, помимо Серхио Переса, напарника Макса Ферстаппена, входят оба гонщика Ferrari — Шарль Леклер и Карлос Сайнс, а также два представителя Mercedes — семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон и Джордж Рассел.

Карлос Сайнс и Льюис Хэмилтон перед этапом в Бахрейне

Интереснее всего, как проявит себя Хэмилтон. Ведь для него это последний сезон в немецкой команде — с 2025 года он переберется в Ferrari, где сменит Сайнса. К слову, уход Хэмилтона — яркий показатель того, что гонщик не верит в перспективы своего нынешнего нанимателя. Ведь с 2007 года, когда Хэмилтон дебютировал в «Формуле-1», он неизменно был связан с Mercedes — компания выступала поставщиком моторов для McLaren, в котором британец взял свой первый титул, а потом обзавелась и собственной командой, поставившей Хэмилтона вровень с самим Шумахером.