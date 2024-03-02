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19:51 (мск), источник: ТАСС

Ферстаппен выиграл стартовый этап сезона «Формулы-1»

Действующий чемпион мира одержал восьмую победу подряд.

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Источник: Reuters

ТАСС, 2 марта. Нидерландский пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при Бахрейна — первого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1». Заезды проходили на автодроме в Сахире.

Вторым финишировал его партнер по команде мексиканец Серхио Перес. Тройку лучших замкнул испанский пилот «Феррари» испанец Карлос Сайнс — младший.

Действующий чемпион мира Ферстаппен одержал восьмую победу подряд, на финише прошлого сезона нидерландец выиграл семь последних гонок. В 2023 году Ферстаппен установил рекорд «Формулы-1» по количеству побед подряд (10).

Следующий этап «Формулы-1» пройдет в Саудовской Аравии с 7 по 9 марта.

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