Ферстаппен выиграл стартовый этап сезона «Формулы-1»
Действующий чемпион мира одержал восьмую победу подряд.
Действующий чемпион мира одержал восьмую победу подряд.
ТАСС, 2 марта. Нидерландский пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при Бахрейна — первого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1». Заезды проходили на автодроме в Сахире.
Вторым финишировал его партнер по команде мексиканец Серхио Перес. Тройку лучших замкнул испанский пилот «Феррари» испанец Карлос Сайнс — младший.
Действующий чемпион мира Ферстаппен одержал восьмую победу подряд, на финише прошлого сезона нидерландец выиграл семь последних гонок. В 2023 году Ферстаппен установил рекорд «Формулы-1» по количеству побед подряд (10).
Следующий этап «Формулы-1» пройдет в Саудовской Аравии с 7 по 9 марта.