Отец Ферстаппена: глава «Ред Булл» Хорнер должен уйти в отставку

В четверг стало известно, что Хорнер продолжит работу на своем посту после того, как команда «Ред Булл» завершила расследование и сняла с него обвинения в неподобающем поведении по отношению к своей сотруднице.

«В команде существует напряжение, пока он остается на своем посту. Команда находится под угрозой распада. Так продолжаться не может, ситуация взрывоопасная. Он изображает жертву, хотя сам является причиной возникших проблем», — сказал Ферстаппен-старший.

Ранее газета De Telegraaf сообщила, что одна из сотрудниц команды обвинила главу «Ред Булл» в неподобающем поведении. Отмечалось, что расследование сосредоточено на обеспокоенности сотрудницы по поводу жесткого режима работы Хорнера и не связано с какими-либо сексуальными нарушениями с его стороны. Также De Telegraaf опубликовала материал, в котором утверждается, что обвинения включают в себя домогательства. Источник утверждал, что глава «Ред Булл» отправлял подчиненной сообщения сексуального характера. В ответ Хорнер подал на издание в суд.