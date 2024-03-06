Текущие события
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Джерси
Флорида
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург
Коламбус
Хоккей. НХЛ
03:30
Бостон
Эдмонтон
Хоккей. НХЛ
03:30
Айлендерс
Сент-Луис
Хоккей. НХЛ
04:00
Виннипег
Сиэтл
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл
Монреаль
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона
Чикаго
Хоккей. НХЛ
06:30
Лос-Анджелес
Ванкувер
Хоккей. НХЛ
06:30
Сан-Хосе
Даллас
Футбол. Еврокубки
5.03
Реал Сосьедад
ПСЖ
12
Футбол. Еврокубки
5.03
Бавария
Лацио
30
Хоккей. КХЛ
5.03
Торпедо
СКА
25
Хоккей. КХЛ
5.03
Лада
Авангард
13
Все события
01:28 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ред Булл» подписал рекордный контракт в истории Формулы-1 на $ 200 млн

В преддверии Гран-при Саудовской Аравии в предстоящие выходные «Ред Булл» подписал крупнейший контракт с брендом спортивной одежды Castore в истории Формулы-1. Примерная сумма соглашения, сроки которого не раскрываются, составляет более $ 200 млн. Об этом сообщила пресс-служба «Ред Булла».

Эта сделка является рекордной в рамках сотрудничества с маркой одежды за всю историю автоспорта и продолжает партнерство австрийской команды и бренда, которое началось в прошлом сезоне.

«С самого начала нашего сотрудничества с Castore в прошлом году мы знали, что нашли партнера, который привержен инновациям и передовой инженерии так же, как и мы. Бренд пользуется нашим абсолютным доверием в плане улучшения производительности, которое только укрепилось, спустя 12 месяцев сотрудничества. Это и привело к новому рекордному соглашению» — прокомментировал сделку руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер.

В рамках нового контракта, партнерство австрийской команды с Castore расширится. Английский бренд будет выпускать спортивную одежду не только для основного состава пилотов — Макса Ферстаппена и Серхио Переса, но и для академии «Ред Булла» на сезон Академии Формулы-1 2024 года. В женской серии участвуют три гонщицы поддерживаемые «Ред Булл» и Castore появится на гоночной одежде Эмели Де Хойс и сестер Амны и Хамды Аль-Кубайси.

 Промес остаётся в ОАЭ, ночью игроку «Спартака» никуда улететь не удалось
В шахматах назревает беспрецедентный скандал. Россиян не пускают на турнир
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь