«Ред Булл» подписал рекордный контракт в истории Формулы-1 на $ 200 млн

Эта сделка является рекордной в рамках сотрудничества с маркой одежды за всю историю автоспорта и продолжает партнерство австрийской команды и бренда, которое началось в прошлом сезоне.

«С самого начала нашего сотрудничества с Castore в прошлом году мы знали, что нашли партнера, который привержен инновациям и передовой инженерии так же, как и мы. Бренд пользуется нашим абсолютным доверием в плане улучшения производительности, которое только укрепилось, спустя 12 месяцев сотрудничества. Это и привело к новому рекордному соглашению» — прокомментировал сделку руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер.