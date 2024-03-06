В «Ред Булл» началась гражданская война. Придется ли выбирать между Хорнером и Ферстаппеном? | Источник: Спорт-Экспресс

На стартовом этапе сезона-2024 «Формулы-1» команда «Ред Булл» нанесла очередной мощный удар по соперникам — голландец Макс Ферстаппен и мексиканец Серхио Перес сделали победный дубль, а руководитель коллектива британец Кристиан Хорнер, с которого сняли все обвинения в сексуальных домогательствах, расхаживал по паддоку под ручку со своей знаменитой супругой, певицей Джери Халлиуэлл. Но, судя по всему, до идиллии в «Ред Булл» очень далеко — внутренний конфликт в «конюшне» продолжает разгораться. И если Хорнер останется, команда может вскоре лишиться своего самого ценного актива — трехкратного чемпиона мира Ферстаппена.

В чем причины раскола

Напомним, что в последние несколько недель Хорнер находился в эпицентре скандала, поскольку одна из сотрудниц обвинила его в домогательствах. В команде провели внутреннее расследование и накануне старта сезона «Ф-1» признали его полностью невиновным. Как следствие, 50-летний Кристиан дефилировал по паддоку со своей супругой, экс-участницей очень популярной в девяностые группы Spice Girls, излучая уверенность в себе.

«Это было полноценное, длительное внутреннее расследование, которое провел независимый юрист. Процесс завершен, поданная жалоба была отклонена. Конец, двигаемся дальше», — приводит слова Хорнера RacingNews365. Кроме того, он заявил, что намерен не только остаться во главе команды, а еще и сохранить должность исполнительного директора компании «Ред Булл Рэйсинг», как минимум до конца сезона. Похоже, в этом он получает полную поддержку совладельцев команды из тайской семьи во главе с миллиардером Чарлемом Юхвидьей, который не скрывает своих симпатий к британцу. Юхвидья фактически контролирует 51 процент акций команды «Ред Булл», вот только австрийские акционеры (49 процентов) в лице наследников миллиардера Дитриха Матешица, скончавшегося в октябре 2022-го, находятся по другую сторону баррикад.

С предпринимателем у Хорнера были очень хорошие отношения, но вот с его наследниками, похоже, нет. К тому же, по сведениям различных источников, отношения совсем испортились в прошлом году, когда Хорнер при помощи британских инвесторов и с согласия тайской стороны попытался выкупить команду. Возможно, поэтому в «Ред Булл» и решили пойти на огласку всей этой странной и даже детективной истории. Которая, кстати, продолжается.

По слухам, уже в Бахрейне высокопоставленные сотрудники «Формулы-1», FIA, команд, а также журналисты, работающие в паддоке, получили от анонимного источника электронное письмо со ссылкой на Google Drive, по которой располагаются 79 файлов с доказательствами вины Хорнера. Добавим, что еще в прошлом году сообщалось о противостоянии в борьбе за власть между Хорнером и куратором гоночной программы «Ред Булл» Хельмутом Марко. Если верить слухам, то Хорнера поддерживали тайцы, а Марко — австрийцы и непосредственно Макс Ферстаппен.

Папа Ферстаппена призвал Хорнера уйти

Мало того, Макс, похоже, настроен весьма решительно, ведь его папа экс-пилот «Формулы-1» Йос Ферстаппен на днях обрушился на Хорнера с обвинениями, призвав того уйти в отставку. «В команде существует напряжение, пока он остается на своем посту. Команда под угрозой распада. Так продолжаться не может. Он играет жертву, хотя сам является причиной возникших проблем», — заявил Йос Daily Mail.

Это же издание написало, что Йос к тому же давно дружит с сотрудницей, обвинившей Хорнера. Но и это еще не все, по сообщениям BBC, Макс Ферстаппен в ответ на просьбу президента FIA Мохаммеда бен Сулайема не только публично не поддержал Хорнера на фоне бушующего скандала, но и предложил Международной автомобильной федерации начать в адрес своего босса новое отдельное расследование. При этом тайские совладельцы «Ред Булл», по словам авторитетного британского журналиста Джо Сейвуда, обсуждают с Хорнером возможность вывести ее «за периметр» концерна «Ред Булл», создав отдельные автомобильную и гоночную компании.

Как бы то ни было, пока совершенно непонятно, как в этих условиях будет функционировать коллектив, раздираемый противоречиями и фактически гражданской войной между, скажем так, тайской и австрийской сторонами гаража. Придется ли выбирать между Хорнером и Ферстаппеном, которого с распростертыми объятиями могут взять, скажем, в «Мерседес» на место британца Льюиса Хэмилтона? Не потеряет ли мотивацию технический гений Эдриан Ньюи? Останется ли Хельмут Марко? Вполне возможно, вместо единства мы увидим сценарий басни Крылова «Лебедь, Щука и Рак», то есть «Ред Булл», раздираемый противоречиями. Не факт, что это сильно скажется на результатах в нынешнем сезоне, но в будущем без последствий точно не обойдется. Хотя, возможно, конфликт и удастся урегулировать мирным путем.