В Саудовской Аравии стартует второй этап сезона «Формулы-1»

Первый этап, который прошел в Бахрейне, показал, что интриги за победу в чемпионате в этом сезоне не будет. Трехкратный чемпион мира нидерландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл» одержал победу в доминирующем стиле, оформив пятый в карьере Большой шлем (поул, победа, быстрый круг, лидирование от старта до финиша). Он опередил ставшего вторым партнера по команде мексиканца Серхио Переса почти на 25 секунд. А вот позади нидерландца наверняка будет борьба.

Разговоры о проведении Гран-при Саудовской Аравии начались в мае 2019 года. Сначала был представлен проект трассы в рамках города-парка Киддия, в 45 км от Эр-Рияда, но строительство там автодрома требовало большего времени. Было решено сконструировать временную городскую трассу в Джидде, которая будет принимать этап как минимум до 2027 года, после чего Гран-при должен переехать в Киддию. Заезды в Джидде проходят при искусственном освещении, трек включает в себя 27 поворотов, средняя скорость прохождения круга — 242 км/ч.

Дебютную гонку в Саудовской Аравии, которая прошла в 2021 году, выиграл британец Льюис Хэмилтон из «Мерседеса». В 2022-м победил Ферстаппен, в 2023-м — Перес.