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19:28 (мск), источник: Чемпионат.com

Хорнер ответил на вопрос про репутационный ущерб «Ред Булл» из-за скандала с его участием

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер ответил на вопрос, сожалеет ли он о репутационном ущербе, который мог быть нанесён команде и спонсорам недавним скандалом с его участием.

Источник: AP 2023

«Очевидно, всё это широко освещалось. Однако нужно понимать, что жалоба, которая была подана, основательно расследована и теперь отклонена. С этого момента мы движемся дальше. Было сказано много всего. У разных средств массовой информации это вызвало большой интерес в силу разных причин. Однако мне кажется, сейчас самое время смотреть вперёд и подвести под этим черту. Мы здесь для того, чтобы участвовать в гонках. И сейчас самое время сосредоточиться на том, что происходит на трассе», — сказал Хорнер на пресс-конференции.

Напомним, ранее в отношении руководителя «Ред Булл» Кристиана Хорнера проводилась внутренняя проверка. Босса команды обвиняли в неподобающем поведении к одной из сотрудниц. 28 февраля стало известно, что Кристиан оправдан и сохранит должность в команде.

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