«Феррари»: Карлос Сайнс перенёс операцию, с ним всё хорошо

«Мы выражаем ему нашу полную поддержку и желаем скорейшего выздоровления», — говорится в сообщении итальянской команды «Феррари».
Перед началом второго этапа сезона-2024 Гран-при Саудовской Аравии Карлос Сайнс почувствовал себя плохо, но все же принял участие в первых двух практиках в Джидде. Однако после этого выяснилось, что у гонщика обострение аппендицита и его отправили в больницу.
Вместо Сайнса в составе «Феррари» на Гран-при Саудовской Аравии выступит Оливер Берман. В третьей практике британец показал 10-е время.