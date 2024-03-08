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19:44 (мск), источник: Чемпионат.com

«Феррари»: Карлос Сайнс перенёс операцию, с ним всё хорошо

Карлос Сайнс перенёс операцию. Всё прошло хорошо, сейчас пилот отдыхает в больнице. Об этом сообщает команда «Феррари» на странице своего официального аккаунта в социальной сети X (ранее Twitter).

«Мы выражаем ему нашу полную поддержку и желаем скорейшего выздоровления», — говорится в сообщении итальянской команды «Феррари».

Перед началом второго этапа сезона-2024 Гран-при Саудовской Аравии Карлос Сайнс почувствовал себя плохо, но все же принял участие в первых двух практиках в Джидде. Однако после этого выяснилось, что у гонщика обострение аппендицита и его отправили в больницу.

Вместо Сайнса в составе «Феррари» на Гран-при Саудовской Аравии выступит Оливер Берман. В третьей практике британец показал 10-е время.

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