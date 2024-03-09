Ферстаппен выиграл Гран-при Саудовской Аравии «Формулы-1»

Гонку пропустил испанский пилот «Феррари» Карлос Сайнс — младший. В пятницу стало известно, что спортсмену провели операцию по удалению аппендикса. Его заменил британец Оливер Берман, который дебютировал в «Формуле-1» в возрасте 18 лет и 305 дней. В более молодом возрасте участие в соревнованиях приняли Ферстаппен (17 лет и 166 дней) и канадец Лэнс Стролл (18 лет и 148 дней), который выступает за команду «Астон Мартин».