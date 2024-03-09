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21:37 (мск), источник: ТАСС

Ферстаппен выиграл Гран-при Саудовской Аравии «Формулы-1»

Вторым стал Серхио Перес, третьим — Шарль Леклер.

Источник: Reuters

ТАСС, 9 марта. Нидерландский пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал победителем второго этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» — Гран-при Саудовской Аравии.

Второе место занял его партнер по команде мексиканец Серхио Перес. Тройку лучших замкнул монегаск Шарль Леклер из «Феррари».

Гонку пропустил испанский пилот «Феррари» Карлос Сайнс — младший. В пятницу стало известно, что спортсмену провели операцию по удалению аппендикса. Его заменил британец Оливер Берман, который дебютировал в «Формуле-1» в возрасте 18 лет и 305 дней. В более молодом возрасте участие в соревнованиях приняли Ферстаппен (17 лет и 166 дней) и канадец Лэнс Стролл (18 лет и 148 дней), который выступает за команду «Астон Мартин».

Следующий этап «Формулы-1» пройдет в Австралии с 22 по 24 марта.

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