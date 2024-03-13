«Звезда родилась!» «Формула-1» в восторге от дебюта британского тинейджера в «Феррари» | Источник: AFP 2023

«Гран-при Саудовской Аравии» в минувший уик-энд запомнился прежде всего не очередной будничной победой голландца Макса Ферстаппена на «Ред Булл», а впечатляющим дебютом 18-летнего Оливера Бермана. Британский тинейджер внезапно получил шанс провести гонку за легендарную «Феррари». И, похоже, воспользовался «счастливым билетом» на все 100 процентов, набрав шесть очков за седьмое место и выдав не по годам зрелый пилотаж! По крайней мере, теперь весь формулический мир бурно обсуждает будущее вундеркинда. Кстати, на месте Бермана за рулем «Феррари» на трассе в Джидде вполне мог оказаться и россиянин Роберт Шварцман, но…

Шанс из-за аппендицита Сайнса

Надо признать, Берман уже был хорошо известен в узких кругах мира автоспорта. За юным дарованием наблюдали в последние несколько лет. Как минимум с 2021-го, когда 16-летний паренек умудрился стать первым пилотом, выигравшим в один год чемпионаты Италии и Германии в «Формуле-4». Затем последовала бронза в мировом чемпионате «Формулы-3» в 2022-м и дебют в «Формуле-2» в 2023-м за команду «Према». Олли не подвел — выиграл четыре гонки, стал шестым в общем зачете, что для любого дебютанта неплохо, а для столь юного и подавно. Поскольку все гонщики, опередившие его в общем зачете, были старше на два — четыре года, а для младших «Формул» такая разница очень даже солидна.

Неудивительно, что уже в прошлом сезоне Берман дебютировал за рулем болида «Формулы-1» в гоночный уик-энд — в ноябре на «Хаасе» он проехал в свободной практике «Гран-при Абу-Даби». А в январе 2024-го его назначили резервным пилотом «Феррари» наряду с российско-израильским пилотом Робертом Шварцманом и итальянцем Антонио Джовинацци. Мало того, наряду с бразильцем Пьетро Фиттипальди Олли стал и резервным пилотом «Хаас». И при этом остался пилотом «Премы» в «Формуле-2». Кстати, его напарником в «Преме» в этом сезоне является другой вундеркинд — 17 летний итальянец Андреа Кими Антонелли, которого называют одним из кандидатов на замену семикратному чемпиону мира британцу Льюису Хэмилтону в 2025-м в «Мерседес».

Что ж, все равно мало кто ждал, что Берман в качестве боевого пилота окажется за рулем «Феррари» уже в прошлый уик-энд. Но не было бы счастья… Испанец Карлос Сайнс после первого дня свободных заездов почувствовал себя плохо и отправился в больницу, врачи диагностировали аппендицит и провели операцию по удалению аппендикса.

Естественно, место в кокпите на квалификацию и гонку оказалось вакантным. Занять его предложили Берману, который как раз выиграл квалификацию в «Формуле-2». Он, кстати, в возрасте 18 лет 10 месяцев и 1 дня стал третьим самым юным дебютантом в истории «Ф-1» после Ферстаппена и канадца Лэнса Стролла. И также первым гонщиком-дебютантом в «Феррари» с 1972 года!

Что ждет вундеркинда?

Никто не ждал от британца подвигов, с учетом отсутствия вката (только одна свободная тренировка), но квалификацию он завершил 11-м, едва не попав в третий сегмент. А в гонке и вовсе произвел фурор — совершил несколько обгонов и финишировал седьмым, опередив в том числе Хэмилтона. Своему напарнику монегаску Шарлю Леклеру он проиграл на финише менее 25 секунд. Неудивительно, что вундеркинда признали гонщиком дня в «Ф-1», а все вокруг начали петь ему дифирамбы. Надо признать, весьма заслуженные.

«Звезда родилась! Прыгнуть в “Феррари” в такой короткий срок, на такой устрашающей трассе, как Джидда, выдержать огромное давление со стороны Ландо Норриса и Льюиса Хэмилтона и удержать их обоих. Ух ты!» — написал экс-чемпион «Формулы-1» британец Дэймон Хилл. «Он проделал такую феноменальную работу. Это выступление показало, что он действительно будущая звезда», — прокомментировал Хэмилтон Daily Mail гонку в исполнении Бермана. А один из боссов «Ред Булл» Хельмут Марко назвал паренька суперталантом.

Босс «Феррари» Фредерик Вассер тоже хвалил своего подопечного, но ничего конкретного не обещал. Разве что посоветовал Сайнсу не особо торопиться с возвращением после операции. Действительно, было бы крайне любопытно посмотреть на Бермана в «Феррари» еще на одном «Гран-при» (третий этап состоится 24 марта в Австралии), но высока вероятность, что в кокпит к тому моменту уже вернется Карлос. Да и на сезон-2025 мест в «Феррари» уже нет — они заняты Леклером, продлившим контракт, и Хэмилтоном, переходящим из команды «Мерседес». Получается, вундеркинд у «Феррари» есть, а что с ним делать — не совсем понятно.

Правда, реальным кажется вариант пристроить Бермана в «Хаас» на сезоны 2025 и 2026 годов, а потом при условии хороших результатов перевести его в «Феррари». Иначе ведь конкуренты в лице «Ред Булл» и «Мерседес» могут увести будущую суперзвезду. Жаль только, что дебют Бермана, похоже, окончательно закрыл вопрос о приходе в «Ф-1» еще одного протеже «Феррари» 24-летнего Шварцмана, которого также в свое время считали вундеркиндом. Пока Роберт осваивается в чемпионате мира в гонках на выносливость WEC, где в начале марта в составе экипажа AF Corse вместе с поляком Робертом Кубицей и китайцем Йе Йифеем стал пятым на «1814 км Катара».