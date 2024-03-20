Льюис Хэмилтон высказался в поддержку Палестины

«Выражаю любовь и поддержку всем людям в Палестине, которые проводят это священное время, борясь с опасностью, утратой и горем. В священный для жителей региона месяц мы должны призывать к прекращению огня и возврату заложников ради воссоединения семей и освобождения от постоянной угрозы разрушений и насилия. Прекратите огонь», — написал Хэмилтон в социальных сетях.