В Австралии стартует третий этап сезона «Формулы-1»

ТАСС, 22 марта. Программа третьего этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» сезона 2024 года — Гран-при Австралии — стартует в пятницу в Мельбурне.

Трехкратный чемпион мира нидерландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл» уверенно идет к четвертому титулу, выиграв стартовые две гонки за явным преимуществом. Вторую строчку в этих заездах не менее уверенно занимал его партнер по команде мексиканец Серхио Перес. Никто из соперников пока и близко не может приблизиться к «Ред Булл». Третьи места пока занимали гонщики «Феррари»: в Бахрейне на пьедестал почета взошел испанец Карлос Сайнс — младший, а в Саудовской Аравии — монегаск Шарль Леклер.

Гран-при Австралии проводится с 1985 года. Два года назад трассу «Альберт-Парк» значительно доработали — она стала примерно на пять секунд быстрее, были построены новые трибуны. Трасса достаточно быстрая и не слишком требовательная к аэродинамике. В предстоящей гонке будет сразу четыре зоны DRS, что должно подарить болельщикам множество борьбы и обгонов на трассе.

Рекорд по количеству побед в Мельбурне принадлежит семикратному чемпиону мира немцу Михаэлю Шумахеру, который приезжал здесь первым четыре раза. Из действующих пилотов дважды Гран-при Австралии выигрывал семикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон, по одному разу побеждали испанец Фернандо Алонсо, финн Валттери Боттас, Леклер и Ферстаппен.