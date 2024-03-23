Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Австралии «Формулы-1»
Второе место занял испанский пилот «Феррари» Карлос Сайнс — младший.
Второе место занял испанский пилот «Феррари» Карлос Сайнс — младший.
СИДНЕЙ, 23 марта. /ТАСС/. Нидерландский пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал победителем квалификации Гран-при Австралии — третьего этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1». Заезды проходят на трассе «Альберт-Парк» в Мельбурне.
Второе место занял испанский пилот «Феррари» Карлос Сайнс — младший. Третьим стал мексиканец Серио Перес из «Ред Булл». Гонка состоится 23 марта.
Пилот команды «Уильямс» Александр Албон из Таиланда из-за повреждения не принимал участия в квалификации. Во время первой свободной практики он не справился с управлением и врезался в отбойник.
Рекорд по количеству побед в Мельбурне принадлежит семикратному чемпиону мира немцу Михаэлю Шумахеру, который приезжал здесь первым четыре раза. Из действующих пилотов дважды Гран-при Австралии выигрывал семикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон, по одному разу побеждали испанец Фернандо Алонсо, финн Валттери Боттас, Леклер и Ферстаппен.