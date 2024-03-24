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09:34 (мск), источник: ТАСС

Карлос Сайнс выиграл Гран-при Австралии «Формулы-1»

Вторым стал Шарль Леклер, третьим — Ландо Норрис, действующий чемпион мира Макс Ферстаппен не смог завершить гонку.

Источник: Reuters

СИДНЕЙ, 24 марта. /ТАСС/. Испанский пилот команды «Феррари» Карлос Сайнс — младший стал победителем третьего этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» в Австралии. Гонка прошла на трассе «Альберт-Парк» в Мельбурне.

Второе место занял его партнер по команде монегаск Шарль Леклер. Тройку лучших замкнул британец Ландо Норрис из «Макларена». Действующий чемпион мира нидерландский пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен сошел с дистанции на четвертом круге из-за возгорания тормозного диска. Также гонку не смогли завершить пилоты «Мерседеса» британцы Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл.

Следующий этап «Формулы-1» пройдет в Японии с 5 по 7 апреля.

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