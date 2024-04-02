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13:23 (мск), источник: ТАСС

«Сочи Автодром» официально сменил название

В апреле 2023 года автодром стал частью экосистемы Сириуса.

Источник: РИА "Новости"

СИРИУС /Федеральная территория/, 2 апреля. /ТАСС/. Спортивный комплекс «Сочи Автодром» официально сменил название на «Сириус Автодром». Об этом сообщила пресс-служба автодрома.

В апреле 2023 года автодром стал частью экосистемы Сириуса. Отмечается, что за это время повысилась доступность объекта для жителей и гостей федеральной территории.

«Сегодня автодром занимает свое полноценное место в структуре Сириуса, соответствует его высоким стандартам и продолжит развиваться под новым названием со своим узнаваемым стилем — “Сириус Автодром”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что за минувший год для автолюбителей и спортсменов были организованы трек-сессии. Пространство автодрома также приняло Всемирный фестиваль молодежи и Игры будущего.

Трасса «Сириус Автодрома» проходит по территории Имеретинской низменности вблизи от основных спортивных объектов XXII зимних Олимпийских игр. С 2014 по 2021 год автодром принимал российский этап «Формулы-1».

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