«Сочи Автодром» официально сменил название
В апреле 2023 года автодром стал частью экосистемы Сириуса.
В апреле 2023 года автодром стал частью экосистемы Сириуса.
СИРИУС /Федеральная территория/, 2 апреля. /ТАСС/. Спортивный комплекс «Сочи Автодром» официально сменил название на «Сириус Автодром». Об этом сообщила пресс-служба автодрома.
В апреле 2023 года автодром стал частью экосистемы Сириуса. Отмечается, что за это время повысилась доступность объекта для жителей и гостей федеральной территории.
«Сегодня автодром занимает свое полноценное место в структуре Сириуса, соответствует его высоким стандартам и продолжит развиваться под новым названием со своим узнаваемым стилем — “Сириус Автодром”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что за минувший год для автолюбителей и спортсменов были организованы трек-сессии. Пространство автодрома также приняло Всемирный фестиваль молодежи и Игры будущего.
Трасса «Сириус Автодрома» проходит по территории Имеретинской низменности вблизи от основных спортивных объектов XXII зимних Олимпийских игр. С 2014 по 2021 год автодром принимал российский этап «Формулы-1».