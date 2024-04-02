СИРИУС /Федеральная территория/, 2 апреля. /ТАСС/. Спортивный комплекс «Сочи Автодром» официально сменил название на «Сириус Автодром». Об этом сообщила пресс-служба автодрома.

В апреле 2023 года автодром стал частью экосистемы Сириуса. Отмечается, что за это время повысилась доступность объекта для жителей и гостей федеральной территории.

«Сегодня автодром занимает свое полноценное место в структуре Сириуса, соответствует его высоким стандартам и продолжит развиваться под новым названием со своим узнаваемым стилем — “Сириус Автодром”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что за минувший год для автолюбителей и спортсменов были организованы трек-сессии. Пространство автодрома также приняло Всемирный фестиваль молодежи и Игры будущего.