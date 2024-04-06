Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Японии «Формулы-1»
Второй результат показал Серхио Перес, третьим стал Ландо Норрис.
Второй результат показал Серхио Перес, третьим стал Ландо Норрис.
ТАСС, 6 апреля. Нидерландский пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал победителем квалификации Гран-при Японии — четвертого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1». Заезды проходят на автодроме «Судзука».
Второй результат показал партнер Ферстаппена по команде мексиканец Серхио Перес. Третьим стал британец Ландо Норрис из «Макларена».
Гонка Гран-при Японии состоится 7 апреля и начнется в 08:00 мск.
Рекордсменом по количеству побед в Японии является семикратный чемпион мира немец Михаэль Шумахер, поднимавшийся на высшую ступень пьедестала почета шесть раз. Из действующих пилотов пять раз здесь побеждал британец Льюис Хэмилтон, по два раза — испанец Фернандо Алонсо и Ферстаппен, один раз — финн Валттери Боттас.