Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Японии «Формулы-1»

ТАСС, 6 апреля. Нидерландский пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал победителем квалификации Гран-при Японии — четвертого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1». Заезды проходят на автодроме «Судзука».

Рекордсменом по количеству побед в Японии является семикратный чемпион мира немец Михаэль Шумахер, поднимавшийся на высшую ступень пьедестала почета шесть раз. Из действующих пилотов пять раз здесь побеждал британец Льюис Хэмилтон, по два раза — испанец Фернандо Алонсо и Ферстаппен, один раз — финн Валттери Боттас.