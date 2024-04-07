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10:28 (мск), источник: ТАСС

Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Японии «Формулы-1»

Вторым финишировал мексиканец Серхио Перес, третьим — испанец Карлос Сайнс — младший.

Источник: Reuters

ТАСС, 7 апреля. Нидерландский пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал победителем четвертого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» — Гран-при Японии. Гонка прошла на автодроме «Судзука».

Второе место занял его партнер по команде мексиканец Серхио Перес. Тройку лучших замкнул испанский пилот «Феррари» Карлос Сайнс — младший.

На первом круге после старта столкнулись австралийский пилот «Хонды» Даниэль Риккардо и гонщик команды «Уильямс» Александр Албон из Таиланда. Оба спортсмена сошли с дистанции, а на трассе появились красные флаги. Старт гонки был дан заново.

В общем зачете первое место занимает трехкратный чемпион мира Ферстаппен, набравший 77 очков. Вторым идет Перес (64 очка), на третьей строчке располагается пилот «Феррари» Шарль Леклер (59) из Монако. В Кубке конструкторов первую строчку занимает «Ред Булл» (141 очков). В тройку сильнейших также входят «Феррари» (120) и «Макларен» (69).

Следующий этап «Формулы-1» пройдет в Австралии с 19 по 21 апреля.

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