«Да уж, очень умно». Ферстаппен отреагировал на решение Ф-1 провести спринт в Китае

«Да уж, очень умно проводить спринт в Китае. Когда долгое время не бываешь на трассе, никогда не знаешь, что тебя ждёт. Поэтому было бы лучше провести там обычный гоночный уикенд.



С другой стороны, это, возможно, придаёт больше остроты, и это, возможно, то, что они хотели бы видеть. Но чисто с точки зрения спортивных результатов, я думаю, это не самое разумное решение», — приводит слова Ферстаппена Nextgen-Auto.