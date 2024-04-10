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10:58 (мск), источник: Чемпионат.com

Экс-пилот Ф-1 оценил шансы «Феррари» бороться за победу в Ф-1 после перехода Хэмилтона

Бывший пилот Формулы-1 Тьерри Бутсен поделился мыслями по поводу предстоящего перехода гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона в «Феррари». Это произойдёт в 2025 году.

Экс-пилот Ф-1 оценил шансы «Феррари» бороться за победу в Ф-1 после перехода Хэмилтона | Источник: Чемпионат.com

«Не думаю, что гонщик сейчас может вывести команду на вершину. Это уже не так. Такое было возможно в 70-х годах. И в 80-х. Может быть, в какой-то степени в 90-х, но с тех пор это стало невозможным. В противном случае он бы обошёл Ферстаппена в прошлом и позапрошлом годах и выиграл бы чемпионат в этом. Пилоты больше не участвуют в разработке болида. Болид создают компьютеры и инженеры. Но стать гонщиком, который выведет “Феррари” на другой уровень… я этого не вижу. Если “Феррари” вернётся на этот уровень, то только потому, что они создадут машину, на которой можно побеждать», — приводит слова Бутсена PlanetF1.

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