Тото Вольфф назвал главного претендента на место Хэмилтона в «Мерседес»

«Кими — один из наших вариантов на следующий сезон, и он определенно находится в сильнейшей позиции. Я хочу посмотреть, как сложится его сезон в “Формуле-2”, но мы подождем и посмотрим, что произойдет с некоторыми другими гонщиками в “Формуле-1”. Я не сомневаюсь в его скорости, таланте и способностях. Мы бы не поддерживали его с самого начала, если бы не верили, что у него есть потенциал, чтобы попасть в “Формулу-1” и сделать это с “Мерседес”. Но пока я чувствую, что не стоит торопиться и принимать решение слишком быстро», — заявил Вольфф.