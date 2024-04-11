Ферстаппен — о новом регламенте: важнее снижать вес болидов, чем вводить уловки для обгона

«Насчёт потенциального введения активной аэродинамики — я не уверен, нужно ли нам идти в этом направлении. На мой взгляд, важнее бороться за снижение массы болидов, попытаться оптимизировать это, а не внедрять все эти инструменты и уловки, чтобы улучшить ситуацию с обгонами или преследованием. Должны быть разные способы это делать.



Учитывая выбранный моторный регламент, ФИА нужно компенсировать потерю максимальной скорости в ситуациях, где батарея не выдаёт энергию», — приводит слова Ферстаппена Autosport.