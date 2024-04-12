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15:00 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сезон «Формулы-1» 2025 года стартует в Мельбурне и завершится в Абу-Даби

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Международная автомобильная федерация (FIA) опубликовала на официальном сайте календарь чемпионата «Формулы-1» на сезон-2025.

Источник: Reuters

Сезон стартует с Гран-при Австралии (14−16 марта) и завершится Гран-при Абу-Даби (5−7 декабря). Как и в сезонах 2023 и 2024 годов, будет проведено 24 гонки. Наибольшее количество Гран-при примет США — три этапа.

Полностью календарь выглядит следующим образом:

16 марта — Гран-при Австралии;

23 марта — Гран-при Китая;

6 апреля — Гран-при Японии;

13 апреля — Гран-при Бахрейна;

20 апреля — Гран-при Саудовской Аравии;

4 мая — Гран-при Майами;

18 мая — Гран-при Эмилии-Романьи;

25 мая — Гран-при Монако;

1 июня — Гран-при Испании;

15 июня — Гран-при Канады;

29 июня — Гран-при Австрии;

6 июля — Гран-при Великобритании;

27 июля — Гран-при Бельгии;

3 августа — Гран-при Венгрии;

31 августа — Гран-при Нидерландов;

7 сентября — Гран-при Италии;

21 сентября — Гран-при Азербайджана;

5 октября — Гран-при Сингапура;

19 октября — Гран-при США;

26 октября — Гран-при Мексики;

9 ноября — Гран-при Бразилии;

22 ноября — Гран-при Лас-Вегаса;

30 ноября — Гран-при Катара;

7 декабря — Гран-при Абу-Даби.

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