Сезон «Формулы-1» 2025 года стартует в Мельбурне и завершится в Абу-Даби
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Международная автомобильная федерация (FIA) опубликовала на официальном сайте календарь чемпионата «Формулы-1» на сезон-2025.
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Международная автомобильная федерация (FIA) опубликовала на официальном сайте календарь чемпионата «Формулы-1» на сезон-2025.
Сезон стартует с Гран-при Австралии (14−16 марта) и завершится Гран-при Абу-Даби (5−7 декабря). Как и в сезонах 2023 и 2024 годов, будет проведено 24 гонки. Наибольшее количество Гран-при примет США — три этапа.
Полностью календарь выглядит следующим образом:
16 марта — Гран-при Австралии;
23 марта — Гран-при Китая;
6 апреля — Гран-при Японии;
13 апреля — Гран-при Бахрейна;
20 апреля — Гран-при Саудовской Аравии;
4 мая — Гран-при Майами;
18 мая — Гран-при Эмилии-Романьи;
25 мая — Гран-при Монако;
1 июня — Гран-при Испании;
15 июня — Гран-при Канады;
29 июня — Гран-при Австрии;
6 июля — Гран-при Великобритании;
27 июля — Гран-при Бельгии;
3 августа — Гран-при Венгрии;
31 августа — Гран-при Нидерландов;
7 сентября — Гран-при Италии;
21 сентября — Гран-при Азербайджана;
5 октября — Гран-при Сингапура;
19 октября — Гран-при США;
26 октября — Гран-при Мексики;
9 ноября — Гран-при Бразилии;
22 ноября — Гран-при Лас-Вегаса;
30 ноября — Гран-при Катара;
7 декабря — Гран-при Абу-Даби.