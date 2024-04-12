Сезон «Формулы-1» 2025 года стартует в Мельбурне и завершится в Абу-Даби

Сезон стартует с Гран-при Австралии (14−16 марта) и завершится Гран-при Абу-Даби (5−7 декабря). Как и в сезонах 2023 и 2024 годов, будет проведено 24 гонки. Наибольшее количество Гран-при примет США — три этапа.