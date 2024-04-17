Глава «Хонды» назвал цель на сезон-2026, когда команда вернётся в Формулу-1

«Цели на 2026-й год? Стать чемпионом мира. Мы знаем, что это будет очень сложно и не так просто, но нам нужны хорошие цели, чтобы приложить максимум усилий вместе с “Астон Мартин”. Поэтому вместе со Строллом и Тошихиро Мибе мы поставили цель — просто нацелиться на чемпионат мира в 2026-м. В действительности это не так просто», — приводит слова Ватанабэ Racingnews365.