Хорнер назвал главного конкурента «Ред Булл» на предстоящем Гран-при Китая

«Гоночный темп “Феррари” ранее был конкурентоспособным, и мы ожидаем, что они, вероятно, будут нашими ближайшими конкурентами в Китае. Нам ждёт спринтерская гонка, первая спринтерская гонка в году, так что это ещё одно испытание. На кону много очков, и будет интересно посмотреть, как всё сложится», — приводит слова Хорнера Racingnews365.