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13:41 (мск), источник: Чемпионат.com

Формула-1 намерена отказаться от DRS в 2026 году, названы детали замены системы

Формула-1 намерена отказаться от системы DRS.

Формула-1 намерена отказаться от DRS в 2026 году, названы детали замены системы | Источник: Чемпионат.com

Как информирует Motorsport, помогать обгонам с сезона-2026 будет аналог применяемой во многих чемпионатах системы «пуш-ту-пасс» — специальный «режим разгона», о котором сообщалось ранее. В предварительном регламенте на 2026 год ранее была прописана функция ускорения а-ля KERS, позволяющая достигать скорости до 355 км/ч за счёт использования дополнительной мощности от батареи. Детали использования «режима разгона» пока неизвестны.

Что касается DRS, то от системы решили отказаться на фоне введения в Формуле-1 активной аэродинамики. Авторы правил обсуждали возможность сохранения «промежуточного» положения антикрыльев для использования режима DRS, однако в конечном счёте у антикрыльев будет лишь два положения: опущенное на прямых и поднятое в поворотах.

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