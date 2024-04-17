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17:10 (мск), источник: Чемпионат.com

Ферстаппен вошёл в топ-100 самых влиятельных людей планеты

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен вошёл в число ста самых влиятельных людей планеты по версии журнала TIME.

Ферстаппен вошёл в топ-100 самых влиятельных людей планеты | Источник: Чемпионат.com

«За последние 12 месяцев Макс Ферстаппен побеждал в Майами, Монако и Абу-Даби. Он побеждал в Японии и Катаре, Австрии и Венгрии, а также в других местах на разных континентах. Ни один спортсмен не одержал больше побед в самых разных уголках мира, чем Ферстаппен, гонщик Формулы-1, который выиграл три чемпионата Формулы-1 подряд.

Ферстаппен, выступающий под голландским флагом, настолько уверенно чувствует себя за рулём, что по крайней мере во время одной гонки он не отрывал глаз от экранов, расположенных по всей трассе, чтобы следить за ходом борьбы позади него. Болельщики в оранжевых костюмах стекаются на его гонки, чтобы поддержать его, в то время как другие, одетые в экипировку соперничающих команд, таких как “Феррари” и “Мерседес”, освистывают его на подиуме. Бизнес Формулы-1 стоимостью $ 3,2 млрд, который вырос на 25% в 2023 году, теперь сосредоточен на единственном вопросе. Сможет ли кто-нибудь остановить Ферстаппена и машину “Ред Булл”? Он уверенно занимает своё место», — пишет TIME.

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