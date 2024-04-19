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00:44 (мск), источник: ТАСС

Китай впервые с 2019 года примет этап «Формулы-1»

Заезды будут проходить в Шанхае.

Источник: AP 2023

ТАСС, 19 апреля. Программа пятого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» сезона 2024 года — Гран-при Китая — стартует в пятницу. Данный этап станет первым в чемпионате, в рамках которого состоится спринтерская гонка.

Всего таких Гран-при в 2024 году будет шесть. В нынешнем чемпионате формат гоночного уик-энда со спринтом слегка претерпел изменения. В пятницу будет проведена квалификация к спринтерской гонке, в субботу сперва пройдет заезд на 100 км, а после состоится квалификация к основной воскресной гонке. Система начисления очков за спринт осталась прежней, их получат первые восемь пилотов: победитель заработает восемь баллов, финишировавший восьмым — один.

Чемпионат проходит под диктовку «Ред Булл». Трехкратный чемпион мира нидерландец Макс Ферстаппен одержал три победы из четырех, а его партнер по команде мексиканец Серхио Перес трижды финишировал вторым, принося команде победный дубль. В Австралии благодаря поломке болида Ферстаппена на высшую ступень пьедестала поднялся испанец Карлос Сайнс — младший из «Феррари».

Гран-при Китая пройдет впервые с 2019 года, в предыдущих четырех сезонах этап отменялся из-за пандемии коронавируса. Автодром в Шанхае был построен по проекту главного архитектора «Формулы-1» Германа Тильке, первая гонка здесь состоялась в 2004 году. Форма трассы напоминает иероглиф «шан». Автодром построен на болоте, которое осушили, затем забили в грунт более 40 тыс. свай на глубину до 80 метров, а после этого заполнили котловину полиэстером (всего 400 тонн). Общая стоимость автодрома превысила $450 млн.

Среди действующих пилотов больше всего побед в Китае одержал британец Льюис Хэмилтон — пять. По одному разу первыми здесь финишировали австралиец Даниэль Риккьярдо и испанец Фернандо Алонсо.

В пятницу пройдут свободная практика (06:30 мск) и квалификация к спринтерской гонке (10:30 мск). В субботу состоятся спринт (06:00 мск) и квалификация (10:00 мск). Завершится программа этапа в воскресенье основной гонкой (10:00 мск).

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