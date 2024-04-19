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12:03 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Норрис выиграл квалификацию к спринтерской гонке на Гран-при Китая «Ф-1»

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Британский пилот Ландо Норрис из «Макларена» завоевал поул по итогам квалификации к спринтерской гонке в рамках Гран-при Китая «Формулы-1», который проходит в Шанхае.

Источник: Reuters

Норрис проехал лучший круг за 1 минуту 57,940 секунды. Второй результат в квалификации показал 7-кратный чемпион «Формулы-1» британец Льюис Хэмилтон из «Мерседеса» (+1,261 секунды), а третьим стал испанец Фернандо Алонсо («Астон Мартин», +1,975).

Действующий чемпион мира нидерландец Макс Ферстаппен («Ред Булл») занял четвертую позицию (+2,088). Решающий третий сегмент квалификации прошел под дождем.

Далее в первой десятке идут: 5. Карлос Сайнс (Испания, «Феррари») +2,274; 6. Серхио Перес (Мексика, «Ред Булл») +2,435; 7. Шарль Леклер (Монако, «Феррари») +2,626; 8. Оскар Пиастри (Австралия, «Макларен») +3,050; 9. Вальттери Боттас (Финляндия) +3,104; 10. Чжоу Гуаньюй (Китай, оба — «Кик Заубер») +5,597.

В субботу, 20 апреля, состоятся спринтерская гонка и основная квалификация. Сама гонка Гран-при Китая пройдет в воскресенье, 21 апреля.

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