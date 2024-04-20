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12:45 (мск), источник: ТАСС

Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Китая «Формулы-1»

Данный поул стал 100-м для «Ред Булл».

Источник: Reuters

ШАНХАЙ, 20 апреля. /ТАСС/. Нидерландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал победителем квалификации Гран-при Китая — пятого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1». Соревнования проходят в Шанхае.

Данный поул стал 100-м для «Ред Булл». Второе место занял партнер нидерландца по команде мексиканец Серхио Перес, третьим стал испанец Фернандо Алонсо из «Астон Мартин». Во втором сегменте квалификация была прервана на 10 минут красными флагами из-за вылета испанца Карлоса Сайнса — младшего («Феррари»). Гонщик смог добраться до боксов и продолжить квалификацию, показав итоговое седьмое время.

Ранее в субботу прошла спринтерская гонка этапа, которую выиграл Ферстаппен. Вторым стал британец Льюис Хэмилтон из «Мерседеса», занявший в квалификации к основной гонке 18-е место, третьим финишировал Перес.

Основная гонка пройдет в воскресенье, начало — 10:00 мск.

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