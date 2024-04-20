Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Китая «Формулы-1»

ШАНХАЙ, 20 апреля. /ТАСС/. Нидерландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал победителем квалификации Гран-при Китая — пятого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1». Соревнования проходят в Шанхае.

Данный поул стал 100-м для «Ред Булл». Второе место занял партнер нидерландца по команде мексиканец Серхио Перес, третьим стал испанец Фернандо Алонсо из «Астон Мартин». Во втором сегменте квалификация была прервана на 10 минут красными флагами из-за вылета испанца Карлоса Сайнса — младшего («Феррари»). Гонщик смог добраться до боксов и продолжить квалификацию, показав итоговое седьмое время.