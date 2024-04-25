«Ред Булл» хочет покинуть главный конструктор всех чемпионских болидов команды

Как сообщает Auto Motor Sport, команду «Ред Булл» хочет покинуть главный конструктор всех чемпионских болидов Эдриан Ньюи.

Английский специалист едоволен борьбой за власть в команде и не хочет полностью втягиваться в проект гиперкара RB17.

Ньюи работает в команде с 2006 года. Его контракт официально рассчитан до конца 2025 года.