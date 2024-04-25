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19:34 (мск), источник: Sport24

«Ред Булл» хочет покинуть главный конструктор всех чемпионских болидов команды

В Формуле-1 после объявления о переходе Льюиса Хэмилтона из «Мерседес» в «Ферарри» может состояться вторая сенсация сезона.

Источник: Reuters

Как сообщает Auto Motor Sport, команду «Ред Булл» хочет покинуть главный конструктор всех чемпионских болидов Эдриан Ньюи.

Английский специалист едоволен борьбой за власть в команде и не хочет полностью втягиваться в проект гиперкара RB17.

Ньюи работает в команде с 2006 года. Его контракт официально рассчитан до конца 2025 года.

Самым вероятным продолжением карьеры 65-летнего конструктора указывается «Феррари».

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