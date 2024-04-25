Система начисления очков в «Формуле-1» останется прежней

Соответствующее решение было принято на заседании комиссии «Формулы-1» в Женеве. Там было рассмотрено предложение изменить систему начисления очков, чтобы на финише гонки очки получали первые двенадцать гонщиков. Было решено провести дальнейший анализ предлагаемых изменений, результаты которого будут рассмотрены на следующем заседании комиссии в июле.