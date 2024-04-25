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20:03 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Система начисления очков в «Формуле-1» останется прежней

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Система начисления очков в гонках чемпионата «Формулы-1» пока останется прежней, сообщает официальный сайт Международной автомобильной федерации (FIA).

Система начисления очков в «Формуле-1» останется прежней | Источник: Спорт РИА Новости

Соответствующее решение было принято на заседании комиссии «Формулы-1» в Женеве. Там было рассмотрено предложение изменить систему начисления очков, чтобы на финише гонки очки получали первые двенадцать гонщиков. Было решено провести дальнейший анализ предлагаемых изменений, результаты которого будут рассмотрены на следующем заседании комиссии в июле.

Также комиссией была одобрена установка на болиды камер заднего вида, начиная с Гран-при Испании 2024 года. Предложение о датах и местах проведения предсезонных тестов 2025 года будет представлено руководством «Формулы-1» на рассмотрение комиссии позднее.

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